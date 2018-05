Overval met grote vleesmessen mislukt, jonge daders na maanden nog spoorloos

GELDROP - Een overval op een snackbar in Geldrop, het leek twee jonge mannen een goed idee. Dat bleek het niet. Ondanks dat ze de snackbar met grote vleesmessen binnen gingen, renden ze zonder buit weg. Dat gebeurde in november vorig jaar. De politie is nu nog steeds op zoek naar de daders. De kans is groot dat de jongens bij meerdere misdrijven betrokken zijn, meldt de politie in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het was rond half acht in de avond op 8 november 2017 toen twee jongens op de fiets bij cafetaria Beneden Beekloop stopten. Ze keken wat langer naar binnen dan gebruikelijk, maar fietsten vervolgens wel weg. Niet veel later kwamen ze terug, lopend. Ze gingen de zaak binnen, allebei met een mes in de hand.

Weggejaagd

Moeder en zoon zaten achter de zaak te eten en dachten dat er een klant binnen kwam. De moeder ging naar voren om te helpen, maar kreeg toen de schrik van haar leven. Twee jongens met grote vleesmessen in de handen stonden aan haar balie. De zoon kwam ook naar voren. Waar de jonge mannen - vermoedelijk minderjarigen - dachten snel buit te kunnen maken, gingen ze snel weg. De zoon schreeuwde hard en ging achter het tweetal aan. Zonder succes. De twee stapten om de hoek op hun eigen fietsen en waren snel uit beeld.

Een toevallige voorbijganger zette de achtervolging in, die moest hij staken bij De Wisse. Daar waren de overvallers uit beeld. De politie denkt dat de daders haast uit de buurt moeten komen, omdat tijdens hun vlucht bleek dat ze de omgeving heel erg goed kennen.

Meerdere misdrijven

De politie is nu, maanden na de overval, nog steeds hard op zoek naar de twee jonge mannen. Ze worden gezocht voor een gewapende overval en het dreigen met grote messen. Dat zijn zware misdrijven. Maar ze zijn mogelijk ook betrokken bij andere misdrijven.