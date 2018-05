Smartwatches uit, rekenmachines in de examenstand... de eindexamens zijn begonnen!

HELMOND - De eindexamens zijn begonnen in Brabant. Vmbo-leerlingen trapten af met Engels en Nederlands, havisten met natuurkunde en vwo’ers met wiskunde. De eerste reacties op het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond waren positief. Ook zonder smartwatch!

De mavo-leerlingen kwamen gespannen de zaal in, maar dat bleek nergens voor nodig te zijn. De scholieren hielden over het algemeen een positief gevoel over aan hun eerste examen. Voor sommigen zorgde dat echter juist voor twijfels: "Het was te makkelijk, zodat ik het niet vertrouw. Dan begin je aan jezelf te twijfelen. Maar ik denk wel gewoon een 7."

Tekst gaat door onder video

Horloges verboden

Dat tijden veranderen, wordt al snel duidelijk aan de start van het examen natuurkunde voor havo en het examen wiskunde voor VWO. De grafische rekenmachine die zij voor dat vak mogen gebruiken werden eerst bij iedereen gecontroleerd. Volgens directielid Rob Aarts is dat noodzakelijk: "Het zijn eigenlijk gewoon computers, ze kunnen er voortaan zoveel extra informatie in opslaan."

De machientjes moesten daarom in een special examenstand gezet worden. Ook horloges zijn niet meer toegestaan bij het examen door de komst van smartwatches. Al die hulpmiddelen bleken de scholieren ook niet nodig te hebben want ook bij hen kwamen de meesten met een goed gevoel de gymzaal uit. Vooral vermoeid ook, want een zit van 3 uur is niet niets.

