Petitie tegen vechthonden nadat hondje werd doodgebeten: 'Het was traumatisch'

DEN BOSCH - Het was een heftige ervaring voor Jan Maarten Hendriks uit Den Bosch en zijn vrouw Anke. Hun hond Taffy werd op Hemelvaartsdag doodgebeten door twee vechthonden. Daarom zijn ze nu een petitie gestart om gevaarlijke honden aan banden te leggen. "Dit was traumatisch voor ons. We willen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

Jan Maarten liep met Taffy op de Empelsedijk toen twee honden zijn huisdier uit het niets aanvielen. Samen met het baasje probeerde hij de honden nog van Taffy af te trekken, maar dat lukte niet. Het hondje overleefde de aanval niet. Wat voor soort honden Taffy aanvielen, weten Jan Maarten en Anke niet, maar het waren 'van die typische vechthonden'.

'Bloed geroken'

"De verwondingen waren zo ernstig dat de dierenarts ons nog opbelde om te vertellen dat ze er zo van waren geschrokken. Ze hadden lang niet zoiets gezien", vertelt Anke. "Onze hond was ontzettend lief, dit kwam zo uit het niets. Het had ook mijn kleinkind kunnen zijn. En die honden hebben nu bloed geroken, dus wie weet wat ze hierna doen."

Jan Maarten en Anke hebben aangifte gedaan. "Die heeft de politie heel serieus genomen, maar het is nu afwachten. Als we toen het gebeurde meteen de politie hadden gebeld, hadden die de honden direct in beslag kunnen nemen, maar dat wisten wij toen niet."

Muilkorf

"We zijn de petitie gestart om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Er zijn nog te veel slachtoffers", legt Anke uit. Ze wil dat de regels veranderd worden. "Wij willen dat de eigenaren van agressieve honden een gedegen opleiding krijgen, dat de dieren een muilkorf krijgen, dat ze aangelijnd worden en dat er meer controle is."

Naast de petitie is er ook een open brief gestuurd naar minister Schouten van Landbouw. "Er moet echt iets gebeuren. Het is veel te gevaarlijk."