Sam Oomen is soms jaloers op Tom Dumoulin

TILBURG - Sam Oomen rijdt deze weken als meesterknecht van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia. De wielrenner uit Tilburg reed op trainingen regelmatig samen met de man die vorig jaar de ronde van Italië op zijn naam schreef. Veel koersen reden ze niet samen. Nu rijden ze wel samen en Oomen is onder de indruk.

Dumoulin staat momenteel derde in het algemeen klassement, tot tevredenheid van Oomen. Hij is vol lof over zijn kopman. "Het is vooral bewondering, maar soms ben ik ook jaloers. Zeker. Als je kijkt naar die proloog in Jeruzalem… dat is één van de mooiste dingen. Heel de wereld verwacht het en je doet het. Dat is bewonderenswaardig."

"Ik zie nu met eigen ogen wat er allemaal op hem af komt. Ik kende hem vooral van het trainen, had niet veel met hem gekoerst. Maar hij is vooral bewonderenswaardig”, aldus Oomen.

Vertrouwen en realisme

Oomen is als meesterknecht van Dumoulin in de Giro. Het doel is de titel te verdedigen, maar daar moet nog wel wat voor gebeuren de komende weken. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we er alles aan gaan doen om alles eruit te halen wat erin zit.”

“Maar we moeten ook reëel zijn”, vervolgt Oomen. “Simon Yates is bergop een stapje beter dan de rest. En er komt nog veel klimwerk aan. Het gaat een lastige opgave worden. Ik heb er wel vertrouwen in dat we er dicht bij kunnen komen.”





Jongerenklassement

Oomen staat momenteel zeventiende in het algemeen klassement. In het jongerenklassement moet de renner van Team Sunweb drie renners voor zich laten.