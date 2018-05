Heeft Guus het nieuwe Tilburgse volkslied gemaakt? We vroegen het op straat: 'Het is wel echt Guus'

TILBURG - Guus Meeuwis schrijft na zijn ode aan Brabant ook een ode aan de stad die zijn hart heeft gestolen, namelijk Tilburg. Menigeen van buiten de stad heeft misschien het idee dat Tilburg niet veel heeft te bieden, maar Meeuwis denkt daar heel anders over. “Je schoonheid zit van binnen, in de mensen”, zingt hij.

Het was bij de ‘Kedeng Kedeng’-zanger trouwens geen liefde op het eerste gezicht. “Beter werd het met de tijd, ik ben van je gaan houden”, zingt hij. En volgens eigen zeggen zijn de stad en hij nu wel onafscheidelijk.



Volkslied

Meeuwis schreef natuurlijk al eerder het officieuze Brabantse volkslied. Of hij dit voor Tilburg nu ook heeft gedaan daar zijn de meningen op straat nog over verdeeld. “Ik had het wel wat swingender verwacht. Het is misschien een beetje saai”, stelt een vrouw uit Den Bosch. “Maar ik vind het wel echt Guus”, vult haar dochter aan.



Maar een andere Tilburgse vrouw weet het zeker. “Als je dit straks hier in de kroeg draait dan wordt dat zeker luidkeels meegezongen.” “Maar kan hij dit straks ook in het Phillips stadion zingen?”, vraagt haar man zich af.



Geluk

Vanaf vrijdag kunnen we het zelf gaan horen want dan komt het nieuwe album Geluk van de Tilburgse zanger uit met daarop het nummer - hoe kan het ook anders - Tilburg