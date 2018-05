Hockeyster Rosa Fernig met Den Bosch op prijzenjacht tussen de eindexamens door

DEN BOSCH - Het zijn pittige dagen voor Rosa Fernig. De 17-jarige hockeyster van Den Bosch Dames 1 won zaterdag glansrijk de landstitel in de Hoofdklasse, begon maandag aan haar eindexamen vwo en gaat dit weekend in Londen met haar team op jacht naar de EuroHockey Club Cup.

Het strijden om hoofdprijzen in het tophockey en het succesvol afronden van de middelbareschooltijd komen momenteel op ongekende wijze samen voor Fernig. In de voorbije anderhalve week speelde ze zich met Den Bosch via duels met SCHC en Amsterdam glansrijk naar de landstitel, terwijl maandagmiddag met Wiskunde het eerste van een lange reeks eindexamens op het programma stond.

"Natuurlijk heb ik zaterdag genoten van onze overtuigende zege bij Amsterdam en met het team een feestje gevierd", zegt de in Den Bosch geboren Fernig. "We hebben zaterdagavond een mooi feest gehad in ons eigen clubhuis en zijn daarna nog de stad in geweest. Maar daar ben ik niet al te lang gebleven. Je zit dan toch ook met die eindexamens in je hoofd. Op een gegeven moment moet je weer omschakelen en uit de feestvreugde stappen."

Kwestie van goed plannen

Vooralsnog levert de spanning tussen het vieren van sportief succes en het focussen op de eindexamens geen problemen op voor Fernig. "Het is een kwestie van goed plannen", zegt ze droogjes. "Ik heb vanaf medio april al een planning gemaakt, omdat ik natuurlijk wist dat ik rekening moest houden met ons trainings- en wedstrijdschema bij Den Bosch. In feite komt het erop neer dat ik me al een paar weken om het hockey heen op de eindexamens voorbereid. Ik ben vrij gedisciplineerd, dat helpt ook zeker mee."

Extra dagen om te leren

Het kwam Fernig de afgelopen weken bijzonder goed uit dat de halve finale in de play-offs tegen SCHC en de finale met Amsterdam beperkt bleven tot slechts twee duels, en dat een derde, beslissende wedstrijd niet nodig was. Fernig, lachend: "Daar moet ik mijn ploeggenoten toch enorm voor bedanken. Ik had in mijn planning rekening gehouden met twee extra wedstrijden, maar die waren uiteindelijk niet nodig. Dat leverde me dus zomaar twee extra dagen op om te studeren."

Londen als tussendoortje

Fernig, die zich dit seizoen bij Den Bosch heeft ontwikkeld als betrouwbare rechterverdediger in een ijzersterke en solide defensie, richt zich de komende dagen op haar eindexamens Frans (dinsdag), Engels (woensdag), scheikunde (donderdag) en Nederlands (vrijdag). Daarna vliegt ze vrijdagavond meteen naar Londen waar Den Bosch dan al één wedstrijd heeft afgewerkt in de strijd om de EuroHockey Club Cup (EHCC), het voormalige toernooi om de Europa Cup 1 in het dameshockey.

"Ik moet de kwartfinale van dat toernooi aan me voorbij laten gaan, maar zaterdag en zondag kan ik er gewoon bij zijn", zegt Fernig. "Ik reis samen met mijn ouders naar Londen en zit in het vliegtuig ook bij een aantal meiden van Amsterdam Dames 1, die ook middenin hun eindexamenperiode zitten. 's Avonds word ik door een auto van de organisatie opgehaald en keurig naar het hotel gebracht."

Lesboeken mee in de bagage

Hoe aantrekkelijk het hockeytussendoortje in Engeland ook is, ook komend weekend zal Fernig zich serieus met de tweede week van haar eindexamens moeten bezighouden. De lesboeken gaan dus mee in de bagage.

"Ik weet nog niet precies wannéér, maar ik zal tussen de wedstrijden door toch ook wat momenten moeten benutten om te leren voor mijn volgende examens. We vliegen zondagavond weer terug naar huis en dinsdag, woensdag en donderdag moet ik weer aan de bak. Gelukkig heb ik steeds één examen per dag, dat maakt het allemaal wat overzichtelijker."

Zonder handrem

Als de hockeyverplichtingen met Den Bosch en de eindexamens er straks op zitten, verwacht Fernig wel dat de vermoeidheid even een rol zal gaan spelen. "Ik denk dat ik dan opgelucht ben dat deze drukke periode erop zit. Hopelijk kan ik dan met een positief eindexamenresultaat opnieuw een feestje vieren, maar dan zonder de handrem erop."

Toch moet daarna alweer snel een knop worden omgezet, want in de zomer is Fernig als speelster van Oranje Onder-18 alweer actief op het Europees kampioenschap in het Spaanse Santander.