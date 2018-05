Gevangene ontsnapt, man vlucht in de buurt van gevangenis Grave uit politieauto

GRAVE - Een gedetineerde is maandagmiddag tijdens vervoer naar de gevangenis in Grave ontsnapt. In de buurt van de gevangenis slaagde de man er in om uit de onopvallende politieauto te stappen en weg te rennen. Hoe dat kon gebeuren, kan de politie niet zeggen.

De man wist te ontsnappen op de Muntlaan. Dit is de straat waar ook de penitentiaire inrichting van Grave zit.

De ontsnapte gevangene is blank, 1.75 meter lang en heeft zwart krullend haar. De politie is urenlang naar hem op zoek geweest. Ook werd de hulp van het publiek ingeschakeld, maar hij is niet gevonden.

Overplaatsing

Volgens een politiewoordvoerder werd de gevangene overgeplaatst naar Grave. Waarom hij was aangehouden is niet bekend. Wel weet de politie dat de man niet is opgepakt voor een geweldsmisdrijf.

De gevangenis in Grave is een huis van bewaring waar doorgaans alleen verdachten en geen veroordeelden verblijven.