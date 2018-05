Truck verandert complete loods in een ravage: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

De ravage in Odiliapeel. Foto: Danny van Schijndel

ODILLIAPEEL - Een vrachtwagen heeft maandagavond een ravage aangericht bij een loods aan de Nieuwedijk in Odiliapeel. De truck bleef haken achter een stalen deurstijl en trok vervolgens de hele voorpui om. Niemand raakte gewond.

Vrachtwagenchauffeur Marcel kwam met de schrik vrij. "Ik zit al vijfentwintig jaar achter het stuur, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de verbouwereerde trucker.

Rond half negen reed hij zijn vrachtwagen achteruit de loods in. Dat ging zonder problemen. Binnen werd vervolgens de oplegger gereinigd. "Ik had de vrachtwagen kort daarvoor opgehaald om spinazie te laden. Hij moest eerst nog even gespoeld worden", aldus Marcel.

Luchtvering

Na de poetsbeurt reed de vrachtwagen langzaam de loods uit. Met de luchtvering in de rijstand, waardoor de oplegger waarschijnlijk een fractie hoger uitviel dan voor de poetsbeurt. Het was in ieder geval voldoende om te blijven haken achter de stalen lijst van de loodsdeur.

De omlijsting werd vervolgens over de cabine heen getrokken en de stenen muur viel links en rechts helemaal in stukken. Nadat de stofwolken waren opgetrokken, konden medewerkers van het mestdistributie- en loonbedrijf in Odiliapeel aan het opruimen.