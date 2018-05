Koningin Maxima opent Social label Lab in Den Bosch

DEN BOSCH - Koningin Maxima heeft dinsdag in Den Bosch aan de Tramkade het nieuwe Social label Lab geopend. Dit is een werkplaats in een voormalige veevoerderfabriek, waar ontwerpers speciale designproducten ontwikkelen die daarna in elkaar worden gezet door mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen.

Er zijn op dit moment twaalf ontwerpers aangesloten bij het Social label Lab, onder wie Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Dick van Hoff, Edwin Vollebergh, Borre Akkersdijk en Roderick Vos.





Op maat

De producten worden in Den Bosch op maat ontworpen voor de doelgroep die alles in elkaar gaat zetten. Zo maakte meubelontwerper Piet Hein Eek bijvoorbeeld speciale mallen waarmee cliënten van Amarant in Tilburg werkbanken en tafels in elkaar kunnen zetten. In het Social label Lab in Den Bosch krijgen 'de makers' en hun begeleiders uitleg en training. Daarna worden de producten in elkaar gezet in werkvoorzieningen en instellingen door het hele land.





'Design met betekenis'

De initiatiefnemers Simone Kramer en Petra Janssen noemen dit 'arbeid op maat' of 'design met betekenis'. Hun doel is om mensen aan de zijlijn weer te laten deelnemen aan de maatschappij door mooie producten te maken. Of zoals ze het zelf zeggen: "Social label is een groeiende beweging van mensen die streven naar een sociaal, duurzame, inclusieve economie. Want een economie die de samenleving verbetert, laat namelijk niemand aan de kant staan".