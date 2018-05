Bier, bowlen, burgers en badjassen, 'The Dude' is weer op het witte doek

BREDA - In verschillende Brabantse bioscopen was het maandagavond feest voor de fans van de cultfilm The Big Lebowski. Het is twintig jaar geleden dat dit verhaal op het witte doek was te zien en daarom werd hij opnieuw gedraaid, onder andere bij de Kinepolis in Breda. Kwam je verkleed als de hoofdpersoon The Dude, dan kreeg je gratis bier en burgers.

In Breda kwamen er zo’n zeventig mensen de film nog eens bekijken. “Ik denk dat ik hem wel honderd keer heb gezien”, vertelt een van de bezoekers. “Gewoon met vrienden, biertje er bij en kijken maar.”

The Dude

Een handjevol bezoekers kwam ook daadwerkelijk verkleed als de hoofdpersoon 'The Dude' Lebowski. Dat betekent met badjas, slippers en een zonnebril. ”The Dude is zo lui, dat hij gewoon altijd in zijn badjas rondloopt”, aldus een van de bezoekers.

En dat klopt, de hoofdpersoon en zijn vrienden doen eigenlijk niks meer dan bowlen en blowen. Totdat Lebowski wordt verward met een miljonair met dezelfde achternaam. En dan raakt hij verwikkeld in een ontvoeringszaak.

Beste komedie ooit

“Het is een klassieker. Als je het mij vraagt is het de beste komedie ooit gemaakt. Het is het absurdistische wat gepaard gaat met een ontzettende goede cast”, aldus een van de bezoekers.

De meeste bezoekers hebben de film al zo vaak gezien dat ze hele stukken kunnen meepraten. “We hebben met een groep vrienden dat we er af en toe zo’n zinnetje tussendoor gooien en dan weet iedereen wat je bedoelt.” Gevraagd naar hun favoriete fragment of grap zijn twee vrienden het snel eens: “Careful man there's a beverage here.”