Leeftijdsgrens en reclameverbod voor alternatieve sigaret van Philip Morris

De nieuwe productielijn bij Philip Morris in Bergen op Zoom werd vorig jaar in gebruik genomen (Foto: Erik Peeters)

BERGEN OP ZOOM - Het kabinet zet een streep door de vrije verkoop van een alternatieve sigaret van fabrikant Philip Morris. Het gaat om een apparaat waarmee gebruikers verhitte tabak inhaleren. De zogenoemde iQOS, een variant op de e-sigaret. Er komt een leeftijdsgrens om de alternatieve sigaret te kunnen kopen. Ook mag er geen reclame meer voor gemaakt worden.

Het alternatief voor de gewone sigaret wordt door Philip Morris ook wel de rookvrije sigaret genoemd. Rond dit soort producten wordt volgens staatssecretaris Paul Blokhuis vaak een imago geschetst dat ze ‘een slim alternatief zijn voor gewoon roken’. Maar het woord 'slim' is volgens hem misplaatst. Je kunt er volgens hem dodelijk ziek van worden.

Volgens de staatssecretaris is het daarom tijd voor wettelijke maatregelen. Dus meldt het kabinet dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat er een leeftijdsgrens komt om de alternatieve sigaretten te kunnen kopen. Ook komt er een reclameverbod voor bijvoorbeeld de iQOS.

Nieuwe productielijn

Vorig jaar nog opende Philip Morris in Bergen op Zoom een nieuwe productielijn voor speciale tabak voor de variant op de e-sigaret. Toen liet Philip Morris weten dat er wereldwijd al een kleine vier miljoen gebruikers van de iQOS waren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar het verhitten van tabak en de iQOS. Volgens het RIVM leidt het verhitten van de tabaksstick tot vorming van kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen. Het onderzoeksinstituut noemt de iQOS 'schadelijk voor de gezondheid, maar waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret'. Wat de precieze schadelijke effecten zijn, ook op langere termijn, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen.