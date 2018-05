Blijft verdachte zaak Nicole van den Hurk in de cel? Hof beslist dinsdag

DEN BOSCH - Bij het hof in Den Bosch wordt dinsdag besloten of Jos de G. de gevangenis uit mag, zodat hij terug kan naar de tbs-kliniek. Daar zat De G. toen hij in 2014 werd opgepakt voor de moord en verkrachting van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven. Uiteindelijk werd De G. door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van Nicole.

Tegen die straf gingen zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie in beroep. Dat beroep dient in augustus.

LEES OOK: Jos de G. vrijgesproken van doden Nicole van den Hurk in 1995, wel 5 jaar cel voor verkrachting

Zou de straf van vijf jaar definitief zijn geweest, dan zou De G. op 20 mei op vrije voeten komen. Daarom moet vóór die datum bepaald worden wat er met het voorarrest gebeurt. Over die vraag buigt het hof zich dinsdag.

LEES OOK: Verdachte moord Nicole van den Hurk is 'kruitvat vol haat' en kreeg tbs na verkrachting met geweld

Nicole van den Hurk werd in 1995 op een gewelddadige manier om het leven gebracht. Uit onderzoek bleek dat de Eindhovense voor haar dood is verkracht. Haar lichaam werd zes weken later gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

Lees alles over deze zaak Nicole van den Hurk op onze themapagina.