Een tunnel gegraven met lepels, een helikoptervlucht... 10 Brabantse ontsnappingen [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Een gedetineerde is maandagmiddag tijdens vervoer naar de gevangenis in Grave ontsnapt. Hoe dat precies kon gebeuren, kan de politie maandag nog niet zeggen. Het is zeker niet de eerste keer dat een gevangene in Brabant op de vlucht weet te slaan. Een overzicht.

Het was wereldnieuws: in februari 2010 wist de toen 35-jarige Hulda ‘Tottie’ Kiel uit Boxtel te ontsnappen uit de gevangenis in Breda door zichzelf uit te graven met een lepel en een verfschraper. Shawshank Redemption light, zeg maar.

Op carnavalszondag klom ze om drie uur 's nachts in de Kloosterlaan in Breda uit het gat. Haar geplande vluchtauto was niet komen opdagen en daarom liet ze zich met een taxi naar Boxtel brengen. Ze werd een paar weken later weer opgepakt.

Ontsnappingen in Breda

De Koepelgevangenis heeft sowieso een bekend verleden op het vlak van ontsnappingen. In 1952 ontsnapten zeven oorlogsmisdadigers uit De Koepel, onder wie Klaas Carel Faber. Die is inmiddels overleden.

In 2009 en 2011 wisten andere gevangenen te ontsnappen uit gevangenissen in Breda terwijl ze naar het ziekenhuis gebracht werden. Uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker zijn eveneens meerdere gevangenen ontsnapt.

In 2014 nog ontsnapte een jongen uit de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Hij kneep er op een begeleid verlof tussenuit. In 2012 leidde een ontsnapping tot veel consternatie, toen de gedetineerde op het dak klom en de politie bekogelde.

Er volgde toen een informatieavond voor omwonenden.

Andere ontsnappingen

Maar ook in Vught wil het verkeren. Een van de bekendste gevallen vond plaats in 2010. Een man liep toen uit de Penitentiaire Inrichting Vught met bezoekers naar buiten. Bewaarders zouden de verdwijning pas na uren hebben ontdekt.

Maar het kan spectaculairder. Ruim 25 jaar geleden werd er uit de gevangenis in Grave een oplichter met een helikopter uit het huis van bewaring bevrijd. De helikopter landde toen op de binnenplaats van de gevangenis in Grave.

De oplichter stapte in en verdween. Overigens werd hij later in het buitenland weer opgepakt.

Justitie heeft het er heel druk mee om alle mensen op te sporen die eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zitten. Vaak ontkomen zij tijdens verlofdagen. Mede daarom wordt de afgelopen jaren steeds vaker gebruikgemaakt van een elektronische enkelband.