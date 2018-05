Wethouder Gé Wagemakers overleeft spoeddebat ondanks 'Bourgondische levensstijl'

OSS - VVD-wethouder Gé Wagemakers uit Oss zit zijn termijn als wethouder uit tot er een nieuwe college komt en keert dan niet terug. Dat is de conclusie na het spoeddebat dat gisteravond werd gehouden. Door een interne crisis wil zijn partij hem niet meer als wethouder inzetten in een nieuwe college. Andere Osse partijen als SP en D66 maakten zich zorgen over de formatie waar de VVD bij betrokken is en vroegen een spoeddebat aan.

De reden dat de VVD Wagemakers niet meer in het college wil hebben, zou te maken hebben met zijn bourgondische levensstijl.

"Ik vind het heel erg jammer dat het zo gebeurt en dat de Osse politiek in een slecht daglicht komt te staan", zei Wagemakers vanmorgen in het radioprogramma Wakker. "Het hoort misschien bij het wethouderschap dat alles onder een vergrootglas ligt. Aan de andere kant worden er dingen beweert die gewoon niet waar zijn."

Wat is er precies aan de hand?

"Ik leid een Bourgondisch leven. Ik ben een echte Brabander. Dat gaat volgens een aantal mensen blijkbaar niet samen met de functie van wethouder." Er wordt beweerd dat Wagemakers te veel zou drinken. "Dat is niet zo en dat wordt ook nergens hard gemaakt. Het is een beetje een eigen leven gaan leiden en dat spijt me", zegt hij.

2300 stemmen

Gé Wagemakers blijft wel actief in de gemeenteraad van Oss. "Ik ben als lijsttrekker van de VVD de verkiezingen ingegaan. Ik heb zo'n 2300 stemmen gehad en die kiezers wil ik niet teleurstellen door onkunde en onrecht binnen mijn partij. Daarom wil ik wel als raadslid in de gemeenteraad blijven.

Stabiliteit belangrijk

De formatiebesprekingen in Oss gaan op dit moment tussen VVD, VDG, CDA en Beter Oss.

Jan Zoll, lijsttrekker van de SP in Oss vertelde gisteren in het radioprogramma Wakker waarom onder andere zijn partij het spoeddebat heeft aangevraagd. "Wij willen uitleg van de wethouder en de burgemeester omdat we ons zorgen maken over het proces van de formatie. Stabiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een goed stadsbestuur en over de stabiliteit bij de VVD hebben wij onze twijfels."

Wagemakers reageerde vandaag op die uitspraak. "Er is inderdaad geen sprake van een stabiele VVD hier in Oss. Ik ben nog wel lid en dat wil ik ook blijven."