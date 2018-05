We krijgen een stralend Pinksterweekend: temperaturen tot 23 graden

Zomers weer in Hulten (Foto: Joop van der Kaa).

Mooi weer in Nuenen (Foto: Willem van Nunen).

Dinsdagochtend in Oirschot (Foto: Peter van der Schoot).

EINDHOVEN - Was je vrij tijdens Hemelvaart maar viel het weer tegen? Niet getreurd: tijdens Pinksteren belooft het stralend weer te worden.

Alsof het weer wat goed wil maken, wordt het komend weekend lekker zonnig met zo'n 23 graden.

Dipje op donderdag

Donderdag is er eerst nog een kleine dip, dan wordt het acht graden koeler. Vanaf zaterdag gaat het kwik weer richting de 23 graden en daar blijft het, tot maandag. De zon blijft dan schijnen maar er valt ook af en toe een bui.

Ook dinsdag kunnen de zomerliefhebbers genieten van zon en warmte. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Pas hierbij op als je in de zon gaat zitten. Zonder bescherming kun je al na 15-20 minuten verbranden. De zon heeft namelijk een sterkte van 6 vandaag.