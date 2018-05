In Cuijk doen ze het anders vandaag, 'morgen loop ik achteruit naar school'

CUIJK - Het is ‘lekker anders dag’ in Cuijk, een initiatief om een keer ‘anders’ naar school te gaan. Het project begon als initiatief om iets te doen voor de verkeersveiligheid bij Cuijkse basisscholen, maar inmiddels staat het initiatief voor meer dan alleen dat.

“Meestal ga ik lopen, of met de auto als het slecht weer is, maar nu ben ik met de fiets”, vertelt een van de leerlingen op het schoolplein van ’t Startblok in Cuijk. Een moeder neemt normaal haar zoontje mee achterop de fiets, “hij kan sinds kort zonder zijwieltjes fietsen, dus hij heeft vandaag zelf gefietst.”

Het project moet de verkeersdruk rond de school verlichten. Door op de fiets te gaan, of de auto wat verder weg te parkeren. Al doet nog niet iedereen mee, veel ouders op het schoolplein zijn daar maar wat blij mee.









Ook gezellig

“We lopen al een tijdje tegen het probleem aan dat de verkeerssituatie rond de school niet echt veilig is. We hebben van alles geprobeerd, maar niets hielp echt,” vertelt docent Jolanda Oonk. Dit project moet die verkeerssituatie wel weer veiliger maken, maar het doet meer dan dat. Oonk: “Ook het moment dat ouders hun kinderen naar school brengen moet een leuk en gezellig moment zijn, daar helpt dit project ook bij.”













Totempaal en stickers

Om het ook vaker anders te doen krijgen de kinderen de ‘lekker-anders-dag-doos’, met stickers, een armbandje, een vlaggetje en een totempaal. “Die totempaal kunnen de kinderen op de ontbijttafel zetten om aan te geven dat het vandaag anders gaat.”

Vandaag is de eerste ‘lekker anders dag’ en niet alleen de reis naar school verloopt anders, de schooldag begint met een recordpoging. “We gaan proberen zo lang mogelijk strandballen omhoog te houden.”