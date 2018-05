Verdachte in zaak doodgeschoten man Aquabest is 'een grote baby', aldus zijn advocaat

AMSTERDAM - In de beveiligde rechtbank van Schiphol wordt dinsdag de dodelijke schietpartij op het parkeerterrein op Aquabest behandeld. De advocaat van verdachte Toon N. (39) stelt dat N. in de lucht wilde schieten en slachtoffer Yassini Majiti niet wilde raken. Hij noemt zijn cliënt N. 'een grote baby die handelde uit zelfverdediging'.

Bij de schietpartij kwam de 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch om het leven. De 39-jarige Toon N. wordt verdachte van het lossen van de schoten.

"De situatie was angstaanjagend", aldus de advocaat van N.. "Er kwam een groep mannen op hem af, ze hadden zojuist zijn vriend in elkaar geslagen. Het schuim stond ze om de mond. Hij heeft geprobeerd de boel te sussen."

"Als N. geen pistool bij zich had gehad denk ik dat hij door zes, zeven of acht man doodgeslagen zou zijn", aldus de advocaat. "Hij heeft meerdere malen geprobeerd de boel te sussen op die avond. Tegen zijn vrienden heeft hij aangegeven dat ze moesten gaan."

Commotie in de rechtbank

De rechtbank is de zaak begonnen met drie andere rechters en een andere griffier.



De familieleden van Majiti gaven eerder aan een andere rechter te willen. Volgens hun advocaat kan de rechter na de vechtpartij van woensdag niet meer objectief oordelen. De rechtbank heeft een andere reden voor de beslissing: ze verwacht dat het een langlopende zaak wordt en hoopt dat de nieuwe rechters veelal in dezelfde samenstelling deze zaak kunnen volgen.

De zaak zou eigenlijk in de rechtbank in Den Bosch plaatsvinden, maar die eerste zaak liep daar uit de hand. Toon N. zat nog nauwelijks in de rechtszaal toen hij werd aangevallen door een groepje mensen van de publieke tribune.

Meerdere mensen, familieleden van het slachtoffer, werden daarvoor opgepakt.