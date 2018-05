Vier belangrijke getuigen staan op bewakingsbeelden kluisjesroof Oudenbosch

OUDENBOSCH - Wie herkent de daders van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch mogelijk aan hun manier van bewegen? Die vraag wordt dinsdagavond gesteld in het programma Opsporing Verzocht. In de uitzending wordt uitgebreid aandacht besteed aan een van de grootste bankroven uit de Nederlandse geschiedenis. Zo worden bewakingsbeelden en een reconstructie getoond. De politie hoopt hierdoor ook in contact te komen met vier belangrijke getuigen die op de beelden zijn te zien.

Zo is de politie op zoek naar een fietser die in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 maart rond één uur langs het bankgebouw aan de Kade fietste. Ook wil de politie graag met een bestuurder van een grijze Seat Ibiza spreken.

Pinautomaat

Verder kunnen twee mannen, die in de bewuste nacht de Rabobank binnenkijken en enkele minuten bij de pinautomaat staan, belangrijke informatie hebben voor de politie.

De bankroof vond in het eerste weekend van maart plaats. Volgens de recherche zijn de kluisjesrovers op vrijdagnacht het bankgebouw binnen gedrongen. Ze bleven in totaal 24 uur binnen, want pas een nacht later gingen ze er met vermoedelijk miljoenen euro's en sieraden vandoor.

Vluchtauto

De politie houdt er rekening mee dat de dieven hulp hebben gehad van twee beveiligers die op 30 april werden aangehouden. De kluisjesrovers zijn nog altijd voortvluchtig.

Mogelijk hebben de daders gebruik gemaakt van een vluchtauto die klaar stond op het parkeerterrein bij de bank. Mensen die iets is opgevallen. kunnen contact opnemen met de politie. Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20:30 uur te zien op NPO1.