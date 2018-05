Vuilnismannen bedreigd in vreemde taal, Best zet BOA's in 'om taalbarrière op te lossen'

BEST - BOA's worden sinds kort in Best ingezet om vuilnismannen te beveiligen. Zij worden namelijk regelmatig bedreigd en uitscholden door boze bewoners waarvan de container niet is geleegd. Volgens raadslid Teuntje Berkhout zit het probleem voornamelijk in de taalbarrière tussen de twee partijen. De gemeente zette daarom BOA's in om dat op te lossen. Maar, BOA's zijn daar niet bedoeld vindt zij.

Het scheiden van afval moeten we al een tijdje, maar in Best wordt daar pas sinds kort streng op gehandhaafd. Waar voorheen een label aan je kliko werd gehangen met daarop uitleg over het correct scheiden, wordt er nu een rode kaart uitgedeeld op het moment dat je jouw afval niet op de juiste manier weggooit.

Bedreigingen

"Daar kunnen op straat nogal heftige discussies over ontstaan', zegt Teuntje Berkhout, raadslid in Best. De kliko's worden soms niet geleegd door foutief scheiden, maar er wordt geen uitleg bij gegeven. Mensen worden dan boos omdat ze met hun afval blijven zitten en bedreigen de vuilnismannen. "Die mannen spreken vaak gebrekkig, of zelfs geen Nederlands. Die BOA's worden nu ingezet om die taalbarrière op te lossen, maar daar zijn ze natuurlijk niet voor bedoeld", zegt het raadslid.

"Volgens de wethouder blijft deze situatie de komende tijd nog bestaan, in elk geval nog twee weken. Dan gaan we evalueren en kijken of we een nieuwe oplossing kunnen vinden. Maar beveiliging inzetten om een communicatieprobleem op te lossen, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn", zegt Berkhout.