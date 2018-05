Kenners kijken in de glazen bol: wat wordt de nieuwe club van Willem II-spits Fran Sol?

TILBURG - De vraag is niet of, maar wanneer Willem II-topscorer Fran Sol gaat vertrekken. De Spaanse spits was dit seizoen goed voor zestien doelpunten en wordt al weken in verband gebracht met een vertrek uit Tilburg. “Ik ben er op dit moment mee bezig om te accepteren dat hij weggaat.”

De man die Fran Sol scoutte voor Willem II, Roland Vroomans, denkt dat Fran Sol wel een stap hogerop kan. “Als we het over Nederland hebben, passen Vitesse en AZ wel bij Sol.” Ook DeKruikenzeiker, een Willem II-fan, weet dat er een einde gaat komen aan het huwelijk tussen Willem II en Sol. “Ik ben er op dit moment mee bezig om te accepteren dat hij weggaat, dat is heel vervelend.”

Subtop

DeKruikenzeiker hoopt niet dat de Spaanse spits kiest voor een Nederlandse club. “Ik weet dat hij het goed naar zijn zin heeft hier, maar het zou jammer zijn als hij in Nederland bij een andere club gaat spelen.” Oud-trainer Aad de Mos denkt dat een stap naar de subtop in Nederland juist wel goed zou kunnen uitpakken voor Sol. “Hij heeft bij Real Madrid natuurlijk een uitstekende opleiding gehad, en dat zie je ook terug bij hem. Maar hij moet het niet bij een top-3 club gaan proberen, dan wordt de druk te hoog voor die jongen.”

De Spanjaard heeft volgens Vroomans genoeg kwaliteiten om de stap te maken. “Hij is een redelijk complete spits, in de zestien is hij heel gevaarlijk. Hij is tweebenig en kan ondanks zijn lengte goed koppen.” Bij Willem II heeft de spits zich goed ontwikkeld. “Als voetballer en als persoon, hij is ook volwassener geworden dan toen hij bij Willem II binnenkwam”, vindt Vroomans.

Weg uit Nederland

Het buitenland zou ook nog een optie zijn voor Sol. Hij is al eens op bezoek geweest bij Watford uit de Engelse Premier League, maar daar zou hij niet naartoe willen omdat hij bij een club wil spelen die op de helft van de tegenstander speelt. “Daarom zou hij ook goed in de middenmoot van België of Duitsland passen”, vindt de Mos. De Kruikenzeiker ziet de Spanjaard liever naar zijn geboorteland vertrekken. “Bij Valencia en Sevilla zou hij denk ik ook prima uit de voeten kunnen.”

Overtuiging

Willem II pikte Fran Sol twee jaar geleden transfervrij op bij Villareal. Vroomans kan zich het moment nog goed herinneren dat hij de spits voor het eerst in actie zag. “Jong PSV speelde tegen Villareal en Sol scoorde in die wedstrijd twee keer. Ik was meteen overtuigd.” Het kostte Vroomans nog wel de nodige moeite om Willem II-directeur Berry van Gool te overtuigen. “Dat is ook wel logisch, want je wil een speler halen die je later ook weer geld kan opleveren, maar uiteindelijk hebben we destijds met Sol dus wel een goede keuze gemaakt.”