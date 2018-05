Ontsnapte gevangene uit Grave zat al in de PI, hij werd teruggebracht

GRAVE - De man die maandagavond ontsnapte tijdens het vervoer naar de PI in Grave, zat al in de gevangenis, hij werd door de politie teruggebracht. Dat bevestigt de PI aan Omroep Brabant.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de politie een gevangene vervoert, mogelijk hebben ze hem opgehaald om hem extra te verhoren. Waarom deze gedetineerde werd meegenomen is niet duidelijk.

De PI ligt vlak naast een woonwijk in Grave. Bewoners daar maken zich weinig zorgen, aldus Ellen Oppers van de Wijkraad Estersveld-de Stoof: "Het doet ons helemaal niks. We hebben als wijkraad nog nooit klachten gekregen over de PI en ik heb zelf als buurtbewoner ook geen last. Ik woon hier lekker rustig." Oppers maakt zich geen zorgen over een mogelijke loslopen de crimineel "Die vangen ze wel weer."

Niet alle buurtbewoners zijn zo laconiek. de zoon van Heleen, die op een steenworp afstand woont van de PI, maakte zich wel zorgen. Hij vond het idee dat er een boef rondliep in de wijk zo eng, dat hij niet meer alleen naar de speeltuin wilde.

