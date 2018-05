Biesbosch directeur over betaalplan: Ik had me slecht voorbereid en niet goed ingelezen

WERKENDAM - “Het is niet elke dag leuk geweest om hier mee te dealen.” Bakken met kritiek en stront kreeg hij over zich heen: directeur Gerard de Baaij van het Nationaal Park de Biesbosch werd het mikpunt van kritiek, toen hij een paar weken geleden het plan presenteerde om recreanten te laten betalen om te recreëren in de Biesbosch. Dat vergelijkbare plannen al eerder van tafel waren geveegd, daarvan was De Baaij niet op de hoogte. “Het was mij niet duidelijk dat, het zo radicaal 'neen' was.”

Bij doorvragen geeft directeur De Baaij toe dat hij slecht voorbereid was, toen hij de boer op ging met zijn plan om recreanten te laten gaan betalen voor recreëren in de Biesbosch. “Ja, dat kunt u concluderen. Dan ben ik daarover onvoldoende geïnformeerd en heb ik me te weinig ingelezen, te weinig op voorbereid.”

LEES OOK: ‘Aan de stropdas over tafel trekken’, directeur Parkschap Biesbosch zwaar onder vuur over betaalplan

Blij met commotie

Ondanks alle ontstane commotie is De Baaij blij dat er wel een maatschappelijke discussie is ontstaan. “Het is niet helemaal uit de klauwen gelopen. Het heeft wel veel commotie veroorzaakt en daar ben ik op zich wel blij mee.” De Baaij zegt zich niet beschadigd te voelen door de hele affaire, maar toch is er ook een soort excuus. “Mijn gevoel zegt dat ik wat meer moeite moet doen om het vertrouwen te herwinnen, bij die partijen die zeggen dat ik aan mijn stropdas over tafel getrokken moet worden.”

LEES OOK: Entree betalen voor de Biesbosch? Nul steun vanuit politiek

Terug zijn hok in

De Parkschap-directeur benadrukt dat hij ‘terug zijn hok ingaat’, als de gemeenten tegen de invoering blijven van het betaalplan zoals hij dat heeft gelanceerd. Maar ook dat hij dan opnieuw wil gaan overleggen. “Om te kijken met elkaar, hoe we ervoor zorgen dat de natuurbeleving in de Biesbosch op een goede manier geregeld word.”

LEES OOK: Miljoenen bezoekers natuurgebieden eisen hun tol, maar maatregelen roepen weerstand op

Drimmelen lijkt te draaien

Dat er linksom of rechtsom toch geld moet komen is duidelijk. “Deze discussie is nog niet uitgekristalliseerd’, wordt bevestigd door wethouder John van Oosterhout van de gemeente Drimmelen. “De gemeenteraden hebben het Parkschap gevraagd om met een voorstel te komen en daar gaan de gemeenteraden dan een oordeel over vellen.”

Vuil spel?

Is De Baaij nou wel of niet op pad gestuurd en laat het Parkbestuur, dus de gemeenten, hem nu keihard vallen? Op de vraag of De Baaij genaaid is door zijn eigen bestuur zegt hij. “Nee, zeer zeker niet. Nee.”