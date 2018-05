Extra stress voor leerlingen na blunder Bossche school met wiskunde-examens

DEN BOSCH - 76 vwo-leerlingen van het Vavo in Den Bosch beleefden maandag wel een heel vervelend begin van hun examens. Om half twee zaten ze klaar voor hun examen wiskunde, maar door een blunder van de school konden ze niet meteen beginnen met de opgaven. De school had namelijk het verkeerde examen wiskunde besteld. Dit bevestigt een woordvoerder van de school na berichtgeving over de fout in het Brabants Dagblad.

De examenkandidaten van de school, onderdeel van het Koning Willem I College in Den Bosch, hadden maandag twee opties: in afzondering wachten op de juiste examens, of het examen in de herkansingsperiode doen. Ongeveer de helft koos volgens de woordvoerder van de school voor de eerste optie, de anderen besloten maandag helemaal geen examen meer te maken.

Degenen die alsnog het examen deden, hebben zo’n anderhalf uur extra in de stress moeten zitten voordat zij zich over de wiskundeopgaven konden buigen. Op het Vavo, school voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs, zitten vooral leerlingen die op andere scholen niet geslaagd zijn voor hun eindexamen. Zij proberen via Vavo alsnog hun diploma te halen.

'Had bezemexamen moeten zijn'

Het examen wiskunde dat de 76 vwo-leerlingen hadden moeten krijgen, was niet het reguliere wiskunde-examen. Maar een examen volgens de oude richtlijnen, een zogenoemd 'bezemexamen'. "Dit omdat ze op hun oude school ook volgens deze richtlijnen wiskunde hebben gehad", legt de woordvoerder uit.

Jeannette Noordijk, voorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College, vertelt in het Brabants Dagblad dat het gaat om een menselijke fout waardoor het het verkeerde examen is besteld. "We hebben onze excuses aangeboden aan de betrokken leerlingen", zegt ze. Ook geeft ze aan dat procedures op de school meteen zijn aangescherpt. Een fout als deze zou niet eerder zijn gemaakt.