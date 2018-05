Daar gaat ze: vrouw van 1000 kilo verhuist naar nieuwe rechtbank

BREDA - Met veel zorg en liefde is dinsdagochtend Vrouwe Justitia vertrokken uit de rechtbank in Breda.

Het standbeeld sierde 32 jaar de centrale gang, bij de zittingzalen. Alles veranderde die jaren, van het tapijt tot aan de kleuren. Maar het beeld bleef hetzelfde en op dezelfde plek toezien op de rechtsgang.



Het beeld komt nog van de oude rechtbank aan de Kloosterlaan, waar het sinds 1889 aan de gevel zat. Later kwam daar de vrouwengevangenis. In 1986 verhuisde het beeld voor de eerste keer naar de toen nieuwe rechtbank aan de Sluissingel. Het beeld speelde nog een hoofdrol in de officiele openingshandeling door Koningin Beatrix.Dinsdag ging ze weer bewegen. Eerst was een soort schommel gebouwd waarmee ze van haar sokkel kon worden getakeld. Daarna werd ze plat gelegd op een houten plateau en heel voorzichtig naar buiten gerold. Hup, de vrachtwagen op, naar de nieuwe rechtbank in de Belcrum.Daar mag ze opnieuw op een prominente plek toezien op alles en iedereen, vanuit een soort nis