Zo pakte Michael van Gerwen zijn tweede Premier League titel in 2016

LONDEN - Michael van Gerwen behaalde in 2013 zijn eerste Premier League-titel, in de daaropvolgende twee jaar haalde Van Gerwen opnieuw de finale maar wist die beide niet te winnen. Maar in 2016 kwam daar verandering in en pakte ‘Mighty Mike’ zijn tweede Premier League-titel.

Tweede Premier League-titel 'MvG': 19 mei 2016

Halve finale: Michael van Gerwen – Adrian Lewis (10-4)

Finale: Michael van Gerwen – Phil Taylor (11-3)

Verloop

Van Gerwen kwam in de finale van de Premier League Darts door Adrian Lewis te verslaan in de halve finale. Hij stuitte in de finale op een oude bekende: Phil Taylor. In 2013 won Van Gerwen ten koste van Taylor zijn eerste Premier League titel, en ook in 2016 was Van Gerwen ‘The Power’ opnieuw de baas. Tot aan de vierde leg in de finale ging het gelijk op (2-2), maar daarna was het Van Gerwen die Taylor van het bord gooide. Met 7-3 in het voordeel van Van Gerwen gingen de heren de pauze in. Van Gerwen gooide die eerste periode een gemiddelde van 105.88 tegenover 101.34 van Taylor. Na de pauze kwam ‘Mighty Mike’ geen moment meer in gevaar en gaf hij zelfs geen leg weer weg. Met een 11-3 overwinning pakte Van Gerwen zijn tweede Premier League-titel.

Betekenis

2016 was een goed jaar voor Michael van Gerwen. Hij bleef door vele toernooi winsten de nummer één van de wereld. Ook wist hij in februari 2016 een record te verbreken: hij gooide het hoogste TV-gemiddelde ooit in de Premier League-wedstrijd tegen Michael Smith. Van Gerwen gooide die partij 123,4 gemiddeld en versloeg Smith met 7-1. Van Gerwen noemde zijn tweede Premier League-winst 'zeer bijzonder'. Deze winst was voor 'MvG' natuurlijk weer belangrijk en een opluchting. Hij won in 2013 voor het eerst de Premier League Darts, maar in de twee jaar daarna lukte het hem niet om opnieuw de titel te winnen. Hieronder nog een lijst met de gewonnen toernooien van Van Gerwen dat jaar na zijn tweede Premier League-winst:

World Matchplay - Van Gerwen won opnieuw van Taylor (18-10, legs)

World Grand Prix - Van Gerwen versloeg PDC-wereldkampioen Gary Anderson (5-2, sets)

European Championship - Van Gerwen wint van Mensur Suljovic (11-1, legs)

World Series of Darts Finals - Van Gerwen wint met 11-9 van Peter Wright

Grand Slam of Darts - Van Gerwen is James Wade de baas (16-8, legs)

Player Championship Finals - Van Gerwen versloeg Dave Chisnall met 11-3