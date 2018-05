Dave (13) ging vissen en hij had beet: een kluis en een revolver

Dave (13) met 'zijn'kluis in Rosmalen

ROSMALEN - Een bijzondere vangst voor de 13-jarige Dave uit Rosmalen. De jonge magneetvisser sloeg maandagmiddag een kluis aan de haak. Die werd maandagochtend met zwaar materiaal uit het water gehaald.

Toen hij maandag in het water aan de Grintweg op iets zwaars stuitte tijdens het magneetvissen sprong de jongen het water in. “Waar ben ik nu weer mee bezig”, vroeg hij zich af toen hij onder water de kluis vond.

Toevallig

Hij deed er een touw omheen en bond het uiteinde aan de auto van zijn vader. Maar het lukte de twee niet om het zware voorwerp naar boven te krijgen.

Vandaag kwam de brandweer ter plaatse met een duikteam. Die heeft er een stevigere strop omheen geknoopt. “Toevallig kwam er een grote vrachtwagen met kraan voorbijrijden”, vertelt Dave. “Die hebben we aangehouden en die heeft ons geholpen om de kluis eruit te trekken."

Inhoud van de kluis

Wat er in de kluis zit is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. De brandweer gaat de kluis openslijpen. Door een kier in de zware deur kon Dave wel al een horecaportemonnee en oude stempels zien.

Naast de kluis vond hij ook een stuk van een pistool en een kogelhuls. “Dat vond ik wel een beetje spannend. Daarom heb ik de politie maar gebeld.”

Vier keer eerder

Het is trouwens niet de eerste keer dat Daan een kluis opduikt. Vier keer eerder was het ook al raak. Rijk werd hij daar niet van. Een keer vond hij vijfenzestig gulden, maar daar kon hij uiteraard nergens meer mee terecht. “Verder zijn het vooral oude spijkers, muntjes, ringen en horloges,” aldus Dave.

Dave vist niet op vissen, maar doet dat met een magneet. Zo heeft hij al vaker mooie dingen boven water gekregen. Hij kwam de hobby tegen via YouTube. “Misschien is dat wel iets voor mij”, dacht hij. Toen heb ik een magneet gekocht en ging ik op pad. Hij gaat overigens niet alleen op pad om schatten te zoeken. Alle oude rotzooi die hij tegenkomt legt hij netjes tegen een hek aan, zodat de gemeente het kan ophalen. Zo blijven de sloten ook schoon.

Dave kwam op het idee voor zijn hobby dankzij YouTube. Hier een andere magneetvisser aan het werk: