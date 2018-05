Gekantelde wagen op A67, overlast duurt tot na de spits

EERSEL - Op de A67 staat dinsdagmiddag lange file door een gekantelde vrachtwagen. Vanaf Eindhoven richting België was de weg enige tijd helemaal dicht. Rond twee uur ging één rijstrook weer open. De weg kan voor de spits niet meer geruimd worden, waarschuwt de ANWB. "Vervroeg of verlaat je reis als je in Eindhoven moet zijn", zegt een woordvoerder.

Ook het verkeer aan de andere kant van de A67 ondervindt hinder, daar is namelijk een kijkersfile ontstaan. Naar verwachting is de weg om zeven uur 's avonds weer vrij. "Ook op de andere plekken in het zuiden gaat het vastlopen. We vragen automobilisten om de laatste verkeersinformatie goed in de gaten te houden."

Verkeer richting Antwerpen wordt geadviseerd om te rijden via Breda. Automobilisten moeten rekenen op een vertraging van meer dan drie kwartier. Tussen Eindhoven en de Belgische grens staat zo'n vier kilometer file.

Gloednieuwe wagen

In de vrachtwagen zitten geen gevaarlijke stoffen. Volgens een ooggetuige gaat het om een tankwagen vol kippenvoer. De chauffeur van de gloednieuwe tankwagen kwam in de berm terecht, waarna de wagen begon te slingeren. De man raakte niet gewond, maar is wel nagekeken in de ambulance. De wagen waarin hij reed, was pas een week oud.