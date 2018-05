Plannen van provincie voor fusie van Nuenen en Eindhoven openbaar, maar zienswijzen nog mogelijk

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant heeft het herindelingsontwerp tot samenvoeging van Nuenen en Eindhoven bekend gemaakt. Hierin staat dat de fusie van de twee gemeenten op 1 januari 2021 ingaat, maar ook dat dat inwoners, bedrijven en instellingen tot en met 11 juli zienswijzen kunnen indienen. De twee gemeenteraden kunnen dit doen tot en met 29 augustus.

'Geen hoogbouw in Nuenen'

In de plannen van de provincie staat onder meer dat de groene buffers tussen de twee gemeenten niet volgebouwd worden en dat er in Nuenen geen hoogbouw komt. Ook de inbreng van de dorps- en wijkraden in Gerwen, Nederwetten en Nuenen-Eeneind zullen worden gewaarborgd.



Het fusievoorstel van de provincie ligt enorm gevoelig in ‘Van Gogh Village’. De gemeente Nuenen zou niet bestuurskrachtig genoeg zijn en daarom nam provinciebestuurder Anne-Marie Spierings het heft in eigen handen. Haar handelswijze was tegen het zere been van onder meer W70, dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werd. De partij legde in de aanloop naar die verkiezingen de basis voor een actiecomité dat ver wil gaan om de fusie te voorkomen. Niet iedereen in Nuenen ziet hier heil in: onlangs werd de oprichting bekend van Vrienden van Eindhoven, dat samengaan juist wel ziet zitten.



Tweede Kamer moet ook nog besluit nemen

Mede aan de hand van de ingediende zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten - het dagelijks bestuur van de provincie - een herindelingsadvies op. Vervolgens is het woord aan Provinciale Staten, waarna vanuit Den Bosch een advies zal worden gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Via de ministerraad en de Raad van State worden de plannen vervat in een wetsvoorstel waarover uiteindelijk de Tweede Kamer een besluit gaat nemen.



Dan zijn we een jaar of twee verder, een periode die naar verwachting verre van geruisloos zal verlopen.