Wij niet, hij wel: PSV-masseur Eddy Pepels deze zomer wel actief op WK

EINDHOVEN - De Oranje-internationals van PSV gaan zoals bekend niet naar het WK. Toch is er een Nederlandssprekende PSV'er die wél naar het eindtoernooi gaat. Verzorger Eddy Pepels gaat als masseur met België mee naar Rusland deze zomer.

Santi (Arias), Chucky (Lozano) en dus ook 'Peppi' (Eddy Pepels) zijn PSV'ers die deze zomer actief zijn in Rusland. Daar wordt onderling nog wel eens over gesproken, en er wordt ook wel eens wat zout in de wonden van de Oranje-internationals gestrooid. "Dat is logisch, dat hebben ze bij mij ook gedaan", zegt Pepels na een van de laatste trainingen van PSV dit seizoen. "De jongens vragen dan of België meedeed aan het Eurovisie Songfestival, maar dan zeg ik dat wij ons moeten voorbereiden op het WK", aldus een lachende Pepels.

Luuk de Jong begrijpt wel dat 'Peppi' met België naar het WK gaat. "Eddy is gewoon heel goed in z'n werk. Een hele lieve en sociale man die weet wat ie doet." De grapjes die Pepels maakt, storen de Jong niet. "Hij zit af en toe wel wat te stangen, maar dat hoort er natuurlijk bij." Pepels ziet qua werk weinig verschil tussen PSV en het nationale team van België. De spieren van Luuk de Jong zou je volgens de masseur wel met die van Manchester United-spits Romelu Lukaku kunnen vergelijken. "Bij België heb je wereldsterren, maar bij PSV hebben we ook sterren en vedettes."





Volgens de Jong is België een van de outsiders voor de wereldtitel in Rusland. "Dat zou zomaar kunnen. Voor Eddy hoop ik het, maar als Nederlander heb je toch altijd een bepaalde rivaliteit naar België toe." Pepels zelf durft geen voorspelling te doen. "Maar stel: we worden wereldkampioen. Dan zal ik dezelfde Eddy blijven en zal ik gewoon de masseur van PSV blijven."