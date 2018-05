Bewijs tegen verdachte kluisjesroof is 'flinterdun', zegt advocaat

OUDENBOSCH - De 45-jarige EBN-beveiliger Agron K. die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij geruchtmakende kluisjesroof in Oudenbosch heeft niks met de zaak te maken. Dat zegt zijn advocaat Ziya Yeral uit Roosendaal. Volgens Yeral is het bewijs tegen zijn cliënt ‘flinterdun’.

Woensdag beslist de rechtbank in Breda of de voorlopige hechtenis van de twee beveiligers uit Roosendaal en Etten-Leur wordt verlengd. Volgens justitie leidde uitvoerig onderzoek naar betrokkenheid van de twee verdachten in deze zaak. Ze werden eerst gehoord als getuigen en later opgepakt als verdachten.

“In het inmiddels omvangrijke dossier kan ik geen enkele aanwijzing vinden dat mijn cliënt er iets mee te maken heeft. Hij is op de bewuste avond samen met zijn collega afgegaan op een alarmmelding. Omdat er geen braaksporen waren, zijn ze daarna weer vertrokken. Je kunt ze hooguit verwijten dat ze wat slordig hebben gewerkt”, aldus advocaat Yeral.

Andere opties open

Over het scenario dat de inmiddels geschorste EBN-medewerkers de dieven zouden hebben binnengelaten, is de advocaat niet onder de indruk: “Er zijn meerdere partijen die de toegangscodes van de bank hadden. Mijn cliënt was zeker niet de enige.” Of de dieven dan de beveiligers mogelijk bedreigd hebben, wil Yeral niks zeggen.

De 45-jarige verdachte kende volgens zijn advocaat het pand in Oudenbosch nauwelijks: “Hij was die avond toevallig zo ingedeeld dus kon hij niet van tevoren weten dat hij op die plek zou zijn. Ik vind dat een belangrijke contra-indicatie (tegenaanwijzing red.) in het onderzoek.”

Medeverdachte

Eerder verklaarde de dochter van Johan van W. (43) medeverdachte uit Etten-Leur tegenover Omroep Brabant dat haar vader niks met de zaak te maken heeft. Dinsdagavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de kluisjesroof in Oudenbosch.

