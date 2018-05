13-jarige jongen opgepakt voor heftige beroving van hoogbejaarde vrouw (86)

GELDROP - Een 13-jarige jongen is aangehouden voor de beroving van een 86-jarige vrouw op 3 april in Geldrop. Hij werd opgepakt na aandacht aan de zaak in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De vrouw verloor bij de beroving haar bewustzijn en raakte gewond aan het hoofd.

De vrouw werd 's avonds rond halfacht beroofd op De Bleek in Geldrop. Een jongen pakte haar vast en greep haar handtas. De vrouw viel daardoor op haar hoofd en moest in het ziekenhuis worden behandeld aan haar verwondingen. Na de beroving rende de dader hard weg.

“Op basis van duidelijke tips en andere informatie is dinsdag een tiener aangehouden en in verzekering gesteld”, aldus de politie. Opsporing Verzocht liet een reconstructie zien en toonde originele beelden van bewakingscamera’s op de vluchtweg van de verdachte.