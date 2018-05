Held bij examenstress: conciërge Henk lost het op

DEN BOSCH - Airco kapot, sleutels verloren, nog snel even iets printen: Conciërge Henk Ruijs lost al ruim twaalf jaar examenproblemen op bij het Stedelijk Gymnasium Den Bosch.

De ochtend begint minder vlot dan gehoopt in Den Bosch. De examenleerlingen die daar dinsdagochtend aan het examen vwo beginnen, moeten het zonder airco doen. Al vanaf zeven uur ‘s ochtends is Henk druk in de weer om dat te fixen. Gelukkig is het in de ochtend nog fris en daarom goed te doen voor de leerlingen. Hij helpt nog snel een leerlinge aan een paracetamol en dan is het tijd om de zaal in te gaan.

Fans

Maar als de examenkandidaten de zaal in zijn, begint de dag eigenlijk pas voor Henk. Rustig een bakje koffie drinken zit er niet in. Hij ontvangt leerlingen die te laat zijn, schrijft afwezigheden op en neemt de telefoon aan. De printer in de mediatheek is ook nog eens stuk, dus iedereen komt bij de conciërge printen. Een docente komt zelfs met een vogeltje aan, dat ze verdwaald in de klas tegenkwam. Die wordt weer veilig buiten gezet.

Door de hele school staan koffieautomaten voor docenten, maar die van Henk blijft favoriet. Daar komen ze speciaal voor naar beneden. ‘Tot elf uur maar hoor, daarna is het mooi geweest. Ik werk alleen in de ochtenden.’

En nog voor het eerste examen afgelopen is, komen de nieuwe tijdelijke airco's al binnen. Een grote opluchting voor Henk, die zich toch al zorgen begon te maken met de stijgende temperatuur. De docenten en leerlingen daarentegen hadden niet anders verwacht: "We zeggen niet voor niets: Henk lost het op."