Randweg door beide landen mag er komen, inwoners Baarle's eindelijk verlost van vrachtverkeer

BAARLE-NASSAU - Eén weg door twee landen. Door verschil in wettelijke procedures verloopt de aanleg van de nieuwe randweg bij Baarle-Nassau en Baarle-Hertog nog wat complexer dan normaal. De kogel is nu door de kerk: de zuidelijke randweg door België mag er komen.

Nederland had de zaken voor het noordelijk deel al op orde, nu zijn ook alle procedures in België afgerond. De Belgische Raad van State heeft de laatste bezwaren van enkele inwoners van Baarle-Hertog tegen een klein deel van de randweg Baarle over Belgisch grondgebied verworpen. Het bestemmingsplan is nu rond.

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Brabant: “We hebben als provincie Noord-Brabant altijd vertrouwen gehad in de goede afloop van de juridische procedures. Daarom waren we ook al begonnen met de aanleg van het eerste deel. Het is goed nieuws voor de inwoners van de beide Baarle's." Door de nieuwe weg worden de dorpskernen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ontlast van vrachtverkeer.

Het noordelijke deel dat in Nederland ligt, wordt nu aangelegd en moet in het najaar klaar zijn. Eind 2019 moet ook het Vlaamse deel klaar zijn.