Weer geen bussen in Brabant door stakingen chauffeurs

De chauffeurs leggen dit keer in het weekend het werk neer. (Archieffoto)

EINDHOVEN - Buschauffeurs in Brabant leggen op zaterdag 19 mei opnieuw het werk neer. Ze strijden voor een betere cao. Het gaat om zowel de bussen van Hermes als van Arriva. Vanwege de eindexamens wordt er bewust niet gestaakt op werkdagen, want de chauffeurs willen voorkomen dat de examenkandidaten last hebben van de staking.

“Werknemers in het openbaar vervoer weten als geen ander hoe werkdruk aanvoelt. Daarom willen ze de examenkandidaten niet extra onder druk zetten. Vandaar dat de chauffeurs nu voor een staking in het weekend hebben gekozen”, zegt een woordvoerder van het FNV.



Staking in meivakantie

Twee weken geleden werd er wel nog doordeweeks gestaakt. Vrijwel alle chauffeurs legden toen hun werk neer. Het was toen voor de meeste mensen wel meivakantie. Toch leverde de staking ondanks de vakantie de nodige problemen op.

Het personeel staakt, omdat chauffeurs maatregelen willen om de werkdruk te verlagen. Ze willen een nieuwe cao met betere afspraken over de werkdruk, loon en (plas)pauzes