Sigarettenmaker Philip Morris boos op kabinet: 'Alles wordt over één kam geschoren'

BERGEN OP ZOOM - Sigarettenfabriek Philip Morris is niet blij met de strengere regels van het kabinet rondom de alternatieve sigaret iQOS. De tabaksproducent uit Bergen op Zoom is er vooral boos over dat de Tweede Kamer alle producten over één kam scheert.

"Als je dit soort producten over één kam gaat scheren, dan hou je het roken in stand en wordt het voor rokers onvoldoende duidelijk dat er alternatieven zijn", zegt Peter van den Driest van Philip Morris. Bij het bedrijf zijn ze er vooral boos over dat alternatieve sigaret iQOS nu net zo wordt behandeld als normale sigaretten.

"Wij pleiten voor een overheidsbeleid dat differentiatie aanbrengt tussen sigaretten en rookloze alternatieven. Er moet met een open blik worden gekeken naar rookloze producten, omdat die een beter alternatief zijn voor de huidige rokers."

'Goed alternatief voor rokers'

"De beste optie is überhaupt om niet te gaan roken", zegt Van den Driest. "Maar voor mensen die nu roken, zijn rookloze producten een beter alternatief. In Nederland zijn er zo’n drie miljoen mensen die roken en wereldwijd zijn dat er ruim één miljard. Voor hen zijn producten als iQOS een goed alternatief."

Het kabinet meldde dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat er een leeftijdsgrens komt om de alternatieve sigaretten te kunnen kopen. Ook komt er een reclameverbod. Tot nu toe waren dit soort voorwaarden niet van toepassing op de iQOS, omdat het apparaat niet onder de tabaks- en rookwarenwet viel.

Te eenzijdig

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar het verhitten van tabak en de iQOS. Volgens Philip Morris kijkt de Tweede Kamer te eenzijdig naar dit rapport. "In het rapport van RIVM wordt duidelijk gesteld dat het gehalte aan schadelijke stoffen aanzienlijk lager is dan van sigarettenrook."

"Uiteindelijk willen wij de sigaret uitbannen en vervangen door rookloze alternatieven. Aan roken gerelateerde ziektes zitten hem nou juist in de schadelijke stoffen die vrijkomen bij verbranding van tabak. We zijn sinds 2008 aan het innoveren met diverse producten en iQOS is daar een goed voorbeeld van", zegt Van den Driest.

'Over billboards was nooit onze bedoeling'

Het kabinet komt dus met een leeftijdgrens om iQOS te kunnen kopen en komt met een reclameverbod. "Daar zijn wij het helemaal mee eens. Dat vinden wij volkomen logisch", zegt Van den Driest. "Dat we overal billboards gaan ophangen, dat was nooit onze bedoeling."

"Onze rookloze producten zijn absoluut niet voor niet-rokers en zeker niet voor minderjarige rokers. Het winkelpersoneel wordt duidelijk geïnstrueerd om door te vragen of iemand al rookt voordat ze iQOS kopen. Wat ons betreft is het onontbeerlijk dat de roker accurate informatie over deze producten krijgt. "