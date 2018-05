'Wij hebben klootzakken nodig', Mounir El Allouchi wil doorgroeien met NAC

BREDA - Mounir El Allouchi was afgelopen seizoen een constante factor bij NAC. De middenvelder speelde bij de Bredase club voor het eerst vrijwel het gehele seizoen in de eredivisie. En hij is nog niet klaar, want hij wil samen met NAC doorgroeien. "Mijn rendement moet omhoog."

Mounir El Allouchi is blij dat hij vakantie heeft. Niet dat hij veel gaat doen, een beetje chillen en een weekje naar Spanje, maar toch. Het was een zwaar seizoen voor de speler van NAC en even niet met voetbal bezig zijn is ook wel lekker.

Ramadan

Maar de middenvelder uit Roosendaal is vooral blij dat NAC zich rechtstreeks heeft gehandhaafd in de eredivisie. Aan de nacompetitie, en dus strijden tegen degradatie, moest hij niet denken. Ook niet omdat deze week voor hem als moslim de vastentijd, de Ramadan begint.

"Het is ideaal voor mij dit jaar", vertelt El Allouchi. "Na de Ramadan heb ik nog tien dagen vakantie en kan ik lekker tot rust komen en mijn ding doen. "

'Zo goed mogelijk mens'

Handig, want de Ramadan heeft toch altijd invloed op sporters. Er mag in de vastenperiode alleen tussen zonsondergang en zonsopgang niet gegeten en gedronken worden.

"Vorig jaar viel de finale van de nacompetitie tegen NEC in Nijmegen precies tijdens de Ramadan. Je zag ook dat ik in de 60e minuut kramp kreeg. Hoewel ik het gewend ben, slaat het toch aan. Maar ik ben er natuurlijk mee opgegroeid en ik ben er trots op. mijn geloof. Ik probeer een zo goed mogelijk mens te zijn."





Succesvol seizoen

De altijd vrolijke El Allouchi kijkt terug op een succesvol seizoen. Op de wedstrijd thuis tegen Feyenoord na speelde hij bij de rentree van NAC in de eredivisie alle wedstrijden. In de ene wat beter dan de andere, maar nooit werd hij gepasseerd door trainer Stijn Vreven.

"Het is inderdaad mijn echte doorbraak", erkent de middenvelder van Marokkaanse afkomst. "Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt, maar ik denk dat het komt omdat ik nu iets meer ervaring heb. In het begin had ik het lastig door het niveauverschil van de Jupiler League met de eredivisie, maar daarna heb ik het goed opgepakt."

Vreven foeterde El Allouchi regelmatig uit

Trainer Stijn Vreven, die vertrekt bij NAC, was belangrijk voor El Allouchi. "Sinds hij is aangesteld, ben ik gaan spelen. Ik heb iemand nodig die vertrouwen in mij heeft en dat gaf hij mij. Het was een kantelpunt in mijn carrière en hij heeft mij veel geholpen."

Maar dat ging in het begin niet van een leien dakje. De fanatieke Vreven foeterde El Allouchi met regelmaat van de klok uit. De twee verschillende karakters leken te botsen. "Als hij vond dat ik niet genoeg gedaan had op de training riep hij mij naar zijn kantoor toe en was het raak", lacht de middenvelder. "Daar was hij heel scherp op en heel strikt en direct naar mij toe. Maar daar ben ik hem nu dankbaar voor."









"Ik vind het wel jammer dat Stijn Vreven weggaat en de exacte reden weet ik nog steeds niet. Maar goed, dat is een keuze die de directie maakt", aldus El Allouchi.

De klik van Mounir en Manu

Er was nog iemand die de afgelopen periode heel belangrijk was voor Mounir El Allouchi. De van Manchester City gehuurde Manuel Garcia speelde een hoofdrol bij zijn doorbraak in de eredivisie.

"Manu is een hele goede vriend van mij geworden. Onze karakters passen erg goed bij elkaar en hij is een hele goede voetballer. Wij maken elkaar ook beter als voetballer. Het valt bijna niet uit te leggen als je een bepaalde klik voelt met een speler. Jij weet hoe hij loopt en hij weet hoe jij loopt. Het is het vertrouwen dat je in elkaar hebt. Wij hebben samen anderhalf jaar lang mooie dingen meegemaakt en hebben een bijzondere band."









'Geen onnodige druk op mezelf leggen'

Volgend jaar zal El Allouchi het hoogstwaarschijnlijk zonder Manu Garcia moeten doen. De verwachting is dat de uiterst talentvolle Spaanse middenvelder het hogerop gaat zoeken. Mounir wil met NAC doorgroeien.

"Ik ga geen onnodig druk op mezelf leggen", zo zegt hij over wat komen gaat. "Het was mijn eerste seizoen eredivisie en ik was redelijk stabiel. Maar ik weet dat ik beter kan, maar ik zal met mijn rendement omhoog moeten. Dat is een verbeterpunt voor mij."





Nieuw elftal

Ook met NAC moet het beter, want hoewel de ploeg zich handhaafde op het hoogste plan was het team te wisselvallig. Probleem is dat er veel jongens, lees huurlingen, vertrekken.

"Ik hoop dat we een stabiele middenmotor worden", zegt El Allouchi hierover. "Want dat ontbrak er wel aan en bleven we onderin bungelen. Er gaan veel huurlingen weg en daarom kan je niet bouwen aan een vast elftal. Dat is moeilijk. "

Echte 'klootzakken'

"Meer ervaring is welkom", vervolgt El Allouchi. "We hadden afgelopen seizoen wel een heel erg jonge ploeg. Dan stonden we voor en gaven we de wedstrijd alsnog uit handen. We hadden lieve en goede voetballers, maar geen echte klootzakken. En ik bedoel dat in de goede zin van het woord. Misschien is dat wat we nodig hebben."

Vakantie en vasten

Voorlopig heeft El Allouchi vakantie en hoeft hij niet druk te maken over komend seizoen. Hij gaat nu lekker relaxen. En nog een dag heel veel eten, want de komende maand moet hij natuurlijk wel gaan vasten.