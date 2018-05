Slot van handboeien gaat kapot, verdachte met betonschaar bevrijd

ROOSENDAAL - Het leek een beetje op een scene uit Police Academy. De verdachte is geboeid en dan is de agent de sleuteltjes kwijt. Een variant hierop speelde zich dinsdag af in Roosendaal, waar beveiligers van de NS een man hadden geboeid na een mishandeling.

Het slot van de handboeien bleek kapot gegaan te zijn, waardoor de verdachte in de boeien moest blijven. Uiteindelijk bood de brandweer oplossing. Zij kwamen langs met een betonschaar om de man uit zijn lijden te verlossen.

Lang kon hij niet van zijn herwonnen vrijheid genieten. De man zit vast op het politiebureau in Roosendaal. En de NS-beveiliger zal nieuwe handboeien moeten kopen. Volgens de wijkagent gebeurt het zelden dat het slot van de boeien kapot gaat.