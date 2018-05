Man (46) vast voor mysterieuze schietpartij Den Bosch

DEN BOSCH - De politie heeft dinsdagmiddag een 46-jarige man uit Den Bosch opgepakt voor een mysterieus schietincident vorige week. Hoewel er meerdere meldingen binnenkwamen van buurtbewoners die schoten hebben gehoord, vond de politie geen gewonde.

Het incident gebeurde op 6 mei aan de Trompet in Den Bosch. Rond kwart voor twaalf 's avonds meldden meerdere mensen dat ze schoten hadden gehoord. De politie begon een onderzoek waarbij meerdere getuigen aangaven dat er vermoedelijk was geschoten. Ook kwam er naar voren wie de schutter zou zijn.

De verdachte heeft zich dinsdag bij de politie op afspraak gemeld en het vermoedelijke gebruikte wapen is in beslag genomen. De Bosschenaar zit nu vast voor verder onderzoek