Supporters kiezen met grote meerderheid voor nieuw logo TOP Oss dat 'eer doet aan historie'

OSS - De supporters van TOP Oss hadden niet duidelijker kunnen zijn. Ze mochten voor een nieuw logo uitkiezen van hun club die volgend seizoen niet meer als FC Oss door het leven gaat, maar weer TOP Oss heet. En dat deden ze. Maar liefst 55 procent van de supporters kozen het logo met het klassieke geel-blauwe blokstreepdesign.

De fans waren contant bij het ontwerpproces betrokken. Na overleg met een afvaardiging van de supportersvereniging De Trouwe Oss, werden uiteindelijk vijf opties voorgeschoteld. Alle fans kregen de kans om op hun favoriet te stemmen. Het oude logo afstoffen en weer gebruiken was geen optie. Het logo met de meeste stemmen, zou vanaf 1 juli worden doorgevoerd in alle clubuitingen.

Een overgrote meerderheid koos voor het middelste logo (zie tweet). Volgens de club doet het nieuwe logo 'eer aan de complete historie, maar staat het duidelijk voor een nieuwe periode'. Alle bouwstenen van het oude TOP Oss-logo zijn gerestyled. Ook konden supporters een voorkeur uitspreken voor het uittenue. De uitkomst: het klassieke blokstreepdesign van de laatste jaren blijft, in het geel-blauw.





Naamsveranderingen

De naam van de club werd in 2009 veranderd van TOP Oss naar FC Oss. Dat gebeurde om de proftak los te weken van de amateursectie. Supporters zwoeren altijd trouw aan de oorspronkelijke naam van de in 1928 opgerichte club. In november werd bekend dat de club terugkeert naar de oude naam. Dat werd met veel gejuich ontvangen door de supporters. "Wij hebben de naam FC Oss nooit omarmd, dus hier zijn we erg blij mee", zei Christian van Lieshout, voorzitter van de supportersvereniging, eerder tegen Omroep Brabant.

Die 'operatie naamsverandering' heeft wel behoorlijk wat voeten in de aarde. Overal waar FC Oss staat, moet TOP Oss komen te staan. Dat betekent: andere shirts, andere trainingspakken, ander ontwerp van de seizoenskaart en dus een ander logo.