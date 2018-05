Klusser haalt arm open aan glas en moet naar het ziekenhuis

BUDEL - Een man die bezig was met een verbouwing aan zijn woning in Budel-Dorplein, is dinsdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had tijdens het klussen zijn arm opengehaald aan glas.

De klusser was in zijn woning aan de Stationsstraat bezig, toen hij zichzelf verwondde. De man wist naar de overburen te lopen die vervolgens de hulpdiensten alarmeerden.

Een team van een traumahelikopter wist in de buurt te landen en verleende eerste bijstand. Daarna werd de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.