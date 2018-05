Filiaal Kruidvat weer doelwit van overvallers, personeel schrikt zich rot

EINDHOVEN - Een filiaal van Kruidvat aan het Nederlandplein in Eindhoven is voor de tweede keer binnen enkele maanden tijd het doelwit van overvallers. De daders deden dinsdagmiddag kort voor zes uur een greep in de kassa en gingen er vandoor. Hoewel niemand gewond raakte, is het personeel zich opnieuw rot geschrokken.

De politie verspreidde direct een melding via Burgernet. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om twee jongens van ongeveer vijftien jaar oud. Beiden waren in het zwart gekleed. Eén overvaller droeg een vest van het merk Puma, de ander had een opvallende goudbruine pet op.







Beide daders zijn vermoedelijk gevlucht op een fiets via de achterzijde van het Kruidvat in de richting van de Noordzeelaan. Het is niet bekend wat hun buit is. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Het filiaal van Kruidvat werd begin februari ook al overvallen. Destijds ging het om één dader die het winkelpersoneel bedreigde en er met een onbekend bedrag vandoor ging.

