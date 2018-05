47.000 euro aan schulden, 10 voertuigen en 25 boetes: flinke vangst bij politiecontrole

EINDHOVEN - Bij een grote controle van de politie en Belastingdienst in Eindhoven is in totaal ruim 47.000 euro aan schulden geïnd. Zo werd op tien voertuigen beslag gelegd. Zes auto's werden direct werden afgevoerd.

De controle duurde van acht uur 's morgens tot drie uur 's middags aan de Generaal Bothastraat in Eindhoven. Ook moest een zelfstandige pakketbezorger zijn hele bus met pakketjes leeghalen en voor ander vervoer zorgen, omdat hij zijn zaken met de Belastingdienst niet op orde had. Hij moest zijn bus inleveren.

Boetes

Ook zijn 25 boetes uitgedeeld, met een gezamenlijke hoogte van 699 euro. De boetes werden uitgedeeld voor onder meer een verlopen APK, rijden zonder rijbewijs, rijden over het fietspad, het negeren van rood licht en een voorruit die te weinig licht doorliet.