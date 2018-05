Politie ontruimt station Breda na bommelding, reizigers gestrand [VIDEO]

BREDA - De politie heeft dinsdagavond rond half zeven het station van Breda ontruimd vanwege een bommelding. Tientallen gestrande reizigers staan te wachten aan de voor- en achterzijde van het station. Het verkeer op de omliggende wegen is stilgelegd en er rijden geen treinen van en naar Breda.

Het Team Explosieven Verkenning is gearriveerd en onderzoekt de stationsruimte. Ook speurt de politie de omgeving af met een explosievenhond. Het station is door de politie afgezet met rood-witte linten.

Arriva meldt dat de bussen zullen stoppen bij halte Centrum en bij halte Vlaszak in plaats van op het station.





Volgens de politie is de melding even voor half zeven binnengekomen. "Bommeldingen nemen we altijd zeer serieus", zegt een woordvoerder." De woordvoerder kon niet zeggen wat er precies is gevonden. "We doen nu onderzoek en nemen het zekere voor het onzekere. Dat kost tijd." Het is niet te zeggen hoe laat het onderzoek zal zijn afgerond.

Alarm afgegaan

Verslaggever Raymond Merkx van Omroep Brabant is ter plekke en meldt dat het alarm is afgegaan. Daarna werden reizigers met omroepberichten verzocht om het station direct te verlaten. Van paniek is echter geen sprake. "Het ziet er kalm uit, zowel bij de politie als bij het reizigers. Iedereen wacht af wat er gaat gebeuren en hoopt snel weer de trein te kunnen pakken", aldus Merkx.









Reizigers zoeken inmiddels oplossingen om toch op de plaats van bestemming te komen. "Misschien dat mijn broer me kan komen ophalen", zegt een gedupeerde.