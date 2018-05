Wie herkent het loopje van de kluisjesrovers en wat deden de beveiligers van de Rabobank? [VIDEO]

OUDENBOSCH - In het programma Opsporing Verzocht zijn dinsdag bewakingsbeelden getoond van de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbosch in het eerste weekeinde van maart. Op de beelden zijn zowel twee daders als twee beveiligers te zien tijdens een van de grootste bankroven uit de Nederlandse geschiedenis.

De politie vermoedt een bizar samenspel tussen bankrovers en beveiligers. Zo komen twee beveiligers vrijdagavond 2 maart opdagen als het alarm van de Rabobank voor de eerste keer afgaat, terwijl er normaal maar één beveiliger afkomt op een melding.



Als een van de beveiligers het alarm uitschakelt en drie minuten later naar buiten komt, lopen de twee bankrovers korte tijd later het onbeveiligde bankgebouw binnen via dezelfde personeelsingang. Ze blijven 24 uur in het gebouw om ongemerkt hun slag te slaan en honderden kluisjes open te breken, gevuld met sieraden en geld. Het gaat om miljoenen euro's.





Inspectieronde

De bewakingscamera's registreren van 3 op 4 maart hetzelfde recept. De bankrovers laten een alarm afgaan en opnieuw komen twee beveiligers poolshoogte nemen. Een van hen schakelt het alarm uit. Ook maken ze weer een inspectieronde buiten.

Precies op dat moment vluchten de daders naar buiten met hun buit. Opvallend is dat een van de bankrovers een tweede keer terugkeert om de resterende buit in een plastic zak mee te nemen. Terwijl hij dat doet, komen ook de beveiligers het gebouw binnen.

Er zijn echter geen bewakingsbeelden die duidelijk maken of de bankrover en de beveiligers elkaar treffen in de bank. Maar als de bankrover met twee zakken vol buit het pand verlaat, volgen de beveiligers slechts 20 seconden later, zo wordt duidelijk uit de beelden.

Beide beveiligers uit Roosendaal en Etten-Leur zitten sinds enige tijd vast. Ze worden ervan verdacht dat ze onder een hoedje hebben gespeeld met de bankrovers. De politie heeft echter nog geen idee wie de twee personen zijn die de kluisjes hebben opengebroken.

Getuigen

De politie hoopt na de uitzending op tips van mensen die de bankrovers herkennen aan hum manier van lopen. Ook wordt gezocht naar een fietser die in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 maart rond één uur langs het bankgebouw aan de Kade fietste. Evenals een bestuurder van een grijze Seat Ibiza, kan deze persoon mogelijk een belangrijke getuige zijn.

Dat geldt ook voor twee mannen die in de bewuste nacht de Rabobank binnenkijken en enkele minuten bij de pinautomaat staan, belangrijke informatie hebben voor de politie.