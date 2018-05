Vlammen slaan uit dak bij woningbrand in Oosterhout

OOSTERHOUT - Aan de Freesiastraat in Oosterhout heeft dinsdagavond brand gewoed op de zolder van een van de huizen. De vlammen sloegen uit het dak. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brand was snel onder controle. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig om de brand te blussen. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd.

Kachelbrand

De brand is ontstaan in een kachel, aldus de brandweer. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.