Wie is er verantwoordelijk voor gedumpt drugsafval? De gebruiker!

BERGEN OP ZOOM - Verslavingsorganisatie Novadic-Kentron is blij met de commotie die is ontstaan rondom een tweet van boswachter Erik de Jonge van de Brabantse Wal. De boswachter sprak in de tweet xtc-gebruikers aan op hun verantwoordelijkheid. En dat leverde een storm aan reacties op.

De tweet van De Jonge bleef niet onopgemerkt. Online ontstond een flinke discussie. Want is het wel de schuld van de gebruiker? Charles Dorpmans van Novadic-Kentron vindt dat je de gebruikers er best op aan mag spreken. “Mensen moeten weten wat het gevolg is van drugsgebruik. Voor hun gezondheid, maar ook voor het milieu.”





De Jonge plaatst wel vaker tweets waarin hij de problematiek rondom drugsdumpingen aankaart, maar nu richtte hij zich direct tot de gebruikers zelf. “We maken ons altijd boos op die dumpers die zo asociaal zijn om hier in het bos die troep neer te kwakken, maar als er geen xtc-gebruikers waren, dan was er ook geen productie nodig”, zegt de boswachter.



En die dumpingen gebeuren regelmatig. Bijna iedere week vindt De Jonge wel iets. En dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook heel veel tijd en geld om het op te ruimen.



Intelligente mensen

“Ik ben blij dat mijn tweet zo breed is opgepakt,” zegt De Jonge. “Ik hoop dat mensen zien en beseffen wat het teweeg brengt. De festivalgangers die wel eens een pilletje gebruiken zijn vaak intelligent mensen en in het dagelijks leven soms heel milieu bewust. Ze realiseren zich niet wat er achter die pilletjes zit. Ik hoop dat daar meer bewustwording over op gang komt.”









Of de tweet van De Jonge de beste manier is om het probleem aan te kaarten weet Charles Dorpmans van Novadic-Kentron niet, maar hij is wel blij met de discussie. “We moeten de problemen veel meer onder de aandacht brengen, en dat is hiermee wel gelukt”, zegt hij.