Schroef in pols Mathieu van der Poel na breuk

LOGRONO - Mathieu van der Poel heeft een ingreep aan zijn pols ondergaan. Na een mountainbikewedstrijd in het Spaanse Logrono vrijdag liep hij een breukje in een handwortelbeen op.

Om verdere schade te vermijden is het beschadigde botje met een schroef gestabiliseerd. Van der Poel slaat woensdag een kermiskoers in het Belgische Belsele-Puivelde over. Hij wil vanaf vrijdag wel aan een driedaagse mountainbikewedstrijd in het Duitse Albstadt deelnemen.

