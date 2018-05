Dénis uit Tilburg heeft eindelijk zijn donornier: 'Het is als een tweede geboorte'

TILBURG - Het is een feestdag voor Dénis van Vliet uit Tilburg. Na een jarenlange zoektocht heeft hij dinsdag dan eindelijk een donornier gekregen. "Het voelt als een tweede geboorte", vertelt Dénis, slechts enkele uren na de geslaagde operatie.

In 2014 werd Van Vliet ernstig ziek en liepen zijn organen een flinke klap op. De Tilburger bleek de zeldzame ziekte Amyloïdose te hebben en vooral zijn nieren hebben er blijvende schade door gekregen. Het was het begin van een jarenlange zoektocht naar een donor.

De verlossing kwam eind vorig jaar in de vorm van Marja Slats uit Noordhoek. Zij besloot Dénis een van haar nieren te schenken. Vandaag was het zover. "Ze is een lot uit de loterij, anders had ik nu aan de dialyse gemoeten", vertelt Dénis. "Het was dus alsof ik naar deze dag uitkeek als naar een vakantie."

'Gele urine'

Dénis ligt nog in het ziekenhuis, maar hij voelt zich goed. "Het ziet ernaar uit dat het helemaal goed is gegaan. Ik heb wel een beetje pijn van de wond, maar ik voel ook dat er een nieuw onderdeel in zit."

Hij merkt nu al effecten van zijn nieuwe orgaan. "Ik had het altijd koud, ik kwam gisteren zelfs met een dekentje naar het ziekenhuis. Nu heb ik het opeens snikheet", lacht hij. "Je kan het ook al aan de urine zien: dat was altijd heel waterig, maar nu is het mooi geel."

Pillen tegen afstoting

Het ziet er goed uit, maar toch wordt het de komende dagen afwachten of de nier goed blijft werken. Ook slikt Dénis pillen tegen afstoting. "Maar normaal gesproken moest ik een hele serie pillen slikken en dat hoefde vanavond bij het eten al niet meer."

Voor donor Marja is de operatie ook goed verlopen. "Maar we hebben elkaar nog niet gezien." Die hereniging volgt ongetwijfeld snel.