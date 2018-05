Zwaargewonde bij verkeersongeval, traumahelikopter schiet te hulp

TILBURG - Bij een ongeval op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is dinsdagavond laat tenminste een persoon gewond geraakt. Een traumahelikopter wist kort voor twaalf uur te landen bij de plek van het ongeval om assistentie te verlenen. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.

Een politiesurveillance trof bij toeval een zwaargewonde man aan op de weg. Tientallen meters verderop lag een zwaar gehavende auto in de berm. De burgemeester Letschertweg lag bezaaid met brokstukken van het voertuig en spullen uit de auto, waaronder een kinderzitje.

Omdat niet duidelijk is of er nog meer slachtoffers zijn gevallen, zoeken brandweer en politie de hoog begroeide bermen naast de weg af. De zwaargewonde man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een omstander is de auto van links naar rechts over de straat geslingerd en daarbij diverse keren over de kop geslagen. Meer gegevens ontbreken nog.