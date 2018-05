Brabanders doen steeds minder vaak aangifte van fietsendiefstal [KAARTJE]

EINDHOVEN - Steeds minder Brabanders doen aangifte van fietsendiefstal. Vorig jaar werd er iets meer dan tienduizend keer aangifte gedaan van een gestolen fiets, bijna een halvering ten opzichte van vier jaar eerder. In Eindhoven en Oss wordt het vaakst aangifte gedaan per duizend inwoners. Terwijl in Rucphen het minst vaak aangifte wordt gedaan.

Dat blijkt uit politiecijfers die LocalFocus van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) heeft ontvangen. Het is lastig te zeggen of dat ook daadwerkelijk betekent dat er minder fietsen worden gestolen. De AVc betwijfelt dit. De stichting vermoedt dat dat de drempel om aangifte te doen hoger is geworden toen het in juni 2016 verplicht werd met DigiD in te loggen als je online aangifte wilt doen.

Aangiftes hoog op de agenda

De politie betwijfelt dit en denkt dat het meer een lokale aangelegenheid is. "Gemeenten kunnen het hoog op de agenda hebben staan, waardoor in een bepaalde regio het aantal gestolen fietsen daadwerkelijk afneemt", zegt een politiewoordvoerder.

Landelijk gezien staat de provincie Brabant op de derde plek. In Delft, Enschede en Utrecht wordt het vaakst aangifte gedaan van fietsendiefstal. Eindhoven staat op de zeventiende plek.













Kijk hier hoe vaak er in jouw gemeente aangifte wordt gedaan van fietsendiefstal, omgerekend naar duizend inwoners.









De tendens van de afgelopen vier jaar.